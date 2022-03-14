ВАРШАВА, 14 мар — ПРАЙМ. Председатель правления польского топливного концерна ORLEN Даниель Обайтек сообщил журналистам в понедельник, что польские НПЗ готовы отказаться от российской нефти. В Польше оценили влияние эмбарго на нефть из России для Европы

По его словам, даже в случае санкций в области нефти компания полностью готова обеспечить работу всех своих НПЗ, включая заводы в Плоцке, Можейках и в Чехии.

По его словам, в 2014 году "около 100% нефти происходило с восточного направления, с российского направления".

Правительство Польши в последние дни неоднократно требовало от Европейской комиссии полностью отказаться от поставок нефти, газа и угля из России.

Обайтек добавил, что компания провела много исследований, подписала много соглашений и сейчас сотрудничает с многими поставщиками нефти в мире – "это Нигерия, Ангола, Северное море, Норвежский шельф, Саудовская Аравия".

"Сейчас мы этими соглашениями обеспечены. Мы подобрали марки нефти так, что наши НПЗ могут нормально работать", — сказал он.

"Сейчас наши НПЗ могут работать даже если нефть не пойдет нефтепроводом "Дружба". В тот момент, когда она не пойдет, мы будем полностью диверсифицированы, чтобы обеспечить не только польский рынок, но и регион, и наши НПЗ в регионе, и другие страны, и оптовый рынок", — заключил Обайтек.