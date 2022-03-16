МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Импорт нефти в США из России за неделю, завершившуюся 11 марта, упал по сравнению с предыдущей неделей в 4 раза — до 38 тысяч баррелей в сутки, следует из данных американского минэнерго.

За неделю по 25 февраля импорт нефти в США из России упал до нуля впервые с конца января. Затем на неделе по 4 марта импорт возобновился и составил 148 тысяч баррелей в сутки.

США объявили 8 марта о введении запрета на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.

Больше всех нефти за прошлую неделю в США поставила Канада — 3,398 миллиона баррелей в сутки против 3,73 миллиона баррелей неделей ранее. Второе место заняла Мексика (экспорт в США — 645 тысяч баррелей в сутки), затем идет Саудовская Аравия, поставившая 562 тысячи баррелей нефти в сутки.