МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Сенаторы от Республиканской партии США в четверг внесли на рассмотрение законопроект, предполагающий запрет на импорт в страну урана из России в связи с событиями на Украине, говорится в распространенном заявлении одного из авторов документа — члена сената от штата Вайоминг Джона Баррассо. Вступает в силу запрет на экспорт товаров и технологий из Японии в Россию

"Настало время навсегда исключить все российские энергоресурсы с американского рынка. Мы знаем, что (президент РФ) Владимир Путин использует эти деньги, чтобы финансировать свою жестокую и неспровоцированную войну на Украине. Запрет на импорт российских нефти, газа и угля является важным шагом, однако он не может стать последним", — заявил Баррассо.

Республиканец отметил, что запрет на импорт российского урана, по его мнению, не только лишит Россию необходимых для ведения боевых действий средств, но также придаст стимул развитию производства урана в США.

Данный законопроект поддержали коллеги Баррассо: республиканцы Синтия Ламмис (Вайоминг), Роджер Маршал (Канзас) и Кевин Крамер (Северная Дакота). Как отметила Ламмис, ее штат располагает "более чем достаточными запасами урана, чтобы восполнить его дефицит на американском рынке" после введения запрета на импорт этого ресурса из России.

"Кроме того, мы можем добывать уран гораздо более безопасным и экологически дружелюбным способом", — подчеркнула конгрессмен, чьи слова также приводятся в заявлении.

На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты запрещают импорт российской нефти и других энергоносителей. Этот шаг еще больше усугубил текущую ситуацию с ценами на нефть, которые росли последние несколько недель и превысили 100 долларов за баррель. В то время как Вашингтон пытается экономическими санкциями добиться изменения российской политики, люди в США ощутили последствия для своих кошельков — розничная цена на бензин 8 марта достигла исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.