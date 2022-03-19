МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. На фоне происходящих на Украине событий может произойти "новая ядерная катастрофа". Такое мнение выразил в обращении к Еврокомиссии выразил европарламентарий от Греции Вангелис Меймаракис, сообщает ознакомившийся с соответствующим документом RT.

По мнению евродепутата, Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), которая является одной из крупнейших в Европе, "находится под угрозой". В связи с этим, как предположил Меймаракис, на Украине нельзя исключать риск возникновения "новой ядерной катастрофы". "Кроме того, в стране есть ряд других старых АЭС", — отметил парламентарий. Эксперт ответил, почему Запад не откажется от титана и палладия из России

По мнению Меймаракиса, в случае аварии на каком-либо из подобных объектов "ЕС пострадает в первую очередь".

На этом фоне политик поинтересовался у Еврокомиссии, не планируют ли там принять меры для защиты украинских АЭС и для обеспечения их регулярного техобслуживания. Это, выразил уверенность парламентарий, в том числе поможет снизить риск ЧП.

"Предложит ли Еврокомиссия направить на Украину миссию международных наблюдателей для получения представления о ситуации и оказания помощи стране?" — также спросил Меймаракис у представителей ЕК.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с RT заявил, что действующие киевские власти достаточно безответственно относятся к вопросу обеспечения безопасности на территориях атомных станций, находящихся на территории страны.

"Например, в ходе российской спецоперации на Украине появились сообщения о том, что на Чернобыльской АЭС велись работы по изготовлению ядерного оружия, создавалась "грязная бомба". А на Запорожской АЭС, по некоторым данным, нашли документы, касающиеся работ по созданию такого оружия", — напомнил эксперт.

В свою очередь, Россия, под контроль которой перешли ЧАЭС и ЗАЭС, более остальных заинтересована в том, чтобы на этих объектах не возникало кризисных ситуаций, добавил Кошкин. США накажут страны, помогающие России обойти санкции

"Насыщение Украины вооружением из-за рубежа и оказание стране финансовой помощи являются весьма существенным фактором для того, чтобы Киев продолжал сопротивление и изощрённым способом искал новые формы и методы провокаций, о которых бы заговорил весь мир", — сказал политолог.

Наряду с этим, по мнению Кошкина, действия Вооружённых сил России в формате спецоперации являются профилактической мерой, которая нейтрализует возможность организации ядерной провокации на территории Украины.