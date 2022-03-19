МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. ЛАВРОВ О ЖЕЛАНИИ США ЗАМЕНИТЬ НЕФТЬ ИЗ РФ: ИРАН И ВЕНЕСУЭЛА ПРИДЕРЖИВАЮТСЯ ПОЗИЦИИ, ЧТО ТОЛЬКО ОПЕК+ МОЖЕТ СОГЛАСОВЫВАТЬ КВОТЫ ДЛЯ КАЖДОГО УЧАСТНИКА

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Лавров также добавил, что ЕС "эволюционировал" в сторону полной зависимости от НАТО и США. По мнению главы МИД России, самое яркое выражение этого — судьба "Северного потока-2".

По его словам, Евросоюз ранее демонстрировал некоторые признаки самостоятельности, но теперь "даже Германии, которая до последнего отстаивала заинтересованность в этом проекте, было сказано: "это против ваших интересов".

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