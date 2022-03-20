МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Немедленное введение эмбарго на поставки энергоносителей в Германию из России было бы контрпродуктивным, такая мера в первую очередь навредила бы немецким потребителям и экономике, считает глава промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман. В Германии назвали страшное последствие отказа от поставок газа из России

"Немедленное эмбарго на газ, каменный уголь и нефть было бы контрпродуктивным, оно бы навредило экономике и потребителям Германии гораздо больше, чем России", — сказал Хофман в интервью газете Handelsblatt.

Он отметил, что ФРГ должна больше диверсифицировать поставки энергоресурсов, однако это невозможно сделать "в одночасье".

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек ранее заявил, что страна пока не обеспечена газом в достаточной степени для того, чтобы отказаться от российских поставок к следующей зиме.

Германия намерена диверсифицировать источники поставок энергоресурсов на фоне ситуации на Украине, чтобы избавить от так называемой энергетической зависимости от России, заявили ранее в правительстве ФРГ. Россия продолжает поставки угля, нефти и газа в ФРГ в настоящий момент.