МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Крупнейшая в мире компания по добыче нефти саудовская Saudi Aramco по итогам 2021 года увеличила чистую прибыль в 2,2 раза по сравнению с показателем 2020 года — до 110 миллиардов долларов, говорится в ее сообщении. Эксперт дал прогноз по нефтяным котировкам на следующую неделю

"Рост чистой прибыли отражает более высокие цены на нефть, сильные показатели маржинальности нефтепереработки и нефтехимии и консолидацию годовых результатов с Sabic", — объясняется в релизе.

Свободный поток компании по итогам прошедшего года составил 107,5 миллиарда долларов. В 2020 году этот показатель достиг 49,1 миллиарда. Капзатраты Aramco в 2021 году выросли на 18%, до 31,9 миллиарда. При этом прогноз на 2022 год составляет 40-50 миллиардов, и до середины десятилетия, как ожидается, капитальные затраты компании продолжат рост.

"По мнению компании, для удовлетворения роста спроса нужны значительные инвестиции, в то время как по всему миру в отрасли инвестиции в разведку и добычу снижаются", — замечает Aramco.

Также Aramco объявила о дивидендах за четвертый квартал в размере 18,8 миллиарда долларов. Кроме того, совет директоров компании рекомендовал капитализировать нераспределённую прибыль прошлых лет в размере 4 миллиардов долларов, а также распределить между акционерами премиальные акции (bonus shares). Согласно условиям, на каждые 10 акций во владении акционера придется одна премиальная. Рекомендация должна быть одобрена регулятором и решением внеочередного собрания акционеров. В итоге, суммарные дивиденды за 2021 год, помимо премиальных акций, составят 75 миллиардов долларов.

Как отметил глава компании Амин Нассер, экономические условия значительно улучшились, однако прогноз все еще остается неопределенным из-за различных макроэкономических и геополитических факторов.

Добыча углеводородов Saudi Aramco по итогам 2021 года чуть снизилась, составила 12,3 миллиона баррелей н.э. в сутки против 12,4 миллиона годом ранее, нефти — сохранилась на уровне 9,2 миллиона баррелей в сутки, следует из материалов компании.

"Добыча углеводородов Saudi Aramco в 2021 году составила в среднем 12,3 миллиона баррелей н.э., в том числе нефти — 9,2 миллиона баррелей н.э. в сутки", — говорится в пресс-релизе компании.

Аналогичный показатель в 2020 году составил 12,4 миллиона баррелей н.э. в сутки, в том числе нефти — 9,2 миллиона баррелей н.э. в сутки.

Кроме того, Saudi Aramco намерена продолжить путь на увеличение производственных мощностей — до 13 миллионов баррелей в сутки к 2027 году.

"Компания также объявила (сегодня — ред.) о своей стратегии роста, которая в секторе upstream подразумевает увеличение максимального устойчивого уровня производственных мощностей до 13 миллионов баррелей в сутки к 2027 году", — сообщается в релизе.

Также стратегия охватывает потенциальный рост добычи газа компании на 50% к 2030 году.