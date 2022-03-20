МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Глава саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco Амин бен Хасан ан-Насер заявил телеканалу Asharq, что поставки нефти из России важны для глобальных рынков.

Работа нефтяных станков - качалок.

Эксперт дал прогноз по нефтяным котировкам на следующую неделю

По его словам, компания ожидает высокого спроса на нефть и сокращения избыточных мощностей, при этом "российские поставки важны".

Он подчеркнул, что Saudi Aramco "полностью привержена санкциям, которые были введены против России". Насер добавил, что у компании нет никаких коммерческих операций в России, только центр исследований и разработок.

Он также предположил, что к концу 2022 года спрос на нефть достигнет того уровня, который был до начала пандемии COVID-19.