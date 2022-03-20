Глава Saudi Aramco рассказал о важности поставок российской нефти
Глава Saudi Aramco: поставки российской нефти важны для глобальных рынков
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Глава саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco Амин бен Хасан ан-Насер заявил телеканалу Asharq, что поставки нефти из России важны для глобальных рынков.
По его словам, компания ожидает высокого спроса на нефть и сокращения избыточных мощностей, при этом "российские поставки важны".
Он подчеркнул, что Saudi Aramco "полностью привержена санкциям, которые были введены против России". Насер добавил, что у компании нет никаких коммерческих операций в России, только центр исследований и разработок.
Он также предположил, что к концу 2022 года спрос на нефть достигнет того уровня, который был до начала пандемии COVID-19.
https://1prime.ru/energy/20220320/836440993.html
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