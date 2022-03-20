МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Глава саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco Амин бен Хасан ан-Насер заявил телеканалу Asharq, что поставки нефти из России важны для глобальных рынков. Эксперт дал прогноз по нефтяным котировкам на следующую неделю

По его словам, компания ожидает высокого спроса на нефть и сокращения избыточных мощностей, при этом "российские поставки важны".

Он подчеркнул, что Saudi Aramco "полностью привержена санкциям, которые были введены против России". Насер добавил, что у компании нет никаких коммерческих операций в России, только центр исследований и разработок.

Он также предположил, что к концу 2022 года спрос на нефть достигнет того уровня, который был до начала пандемии COVID-19.