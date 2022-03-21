МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Великобритания впервые с 2020 года планирует выдать новые лицензии на разработку месторождений, расположенных в Северном море. Газета Financial Times отмечает, что в течение последних двух лет это было невозможно из-за климатического вопроса.

"Британский регулятор Северного моря планирует провести первый с 2020 года раунд лицензирования нефтегазовых месторождений в этом году, поскольку страна стремится обеспечить больше внутренних поставок энергоносителей в связи с конфликтом вокруг Украины", — сообщает газета, ссылаясь на исполнительного директора OGA (Управления по нефти и газу Великобритании) Энди Сэмюэла.

Издание подчеркивает, что Великобритания приняла это решение из-за стремления постепенно отказаться от российских нефти и газа и снизить свою подверженность влиянию неустойчивых международных сырьевых рынков, которые заставляют поднимать счета за электроэнергию на рекордно высокие уровни.

Отмечается, однако, что выдача новых лицензий на разработку месторождений в водах Великобритании может вызвать много вопросов — сторонники борьбы за сохранение климата в стране утверждают, что инвестиции должны быть направлены в первую очередь на производство экологически чистой энергии.

В 2020 году правительство Великобритании организовало проверку того, совместима ли политика OGA с климатическими целями. С тех пор властями был составлен "контрольный пункт совместимости с климатом", который должен был учитываться при всех предстоящих этапах лицензирования месторождений. Как сообщает газета, на предыдущей неделе этот документ был переписан с целью включить в него пункты, позволяющие властям не учитывать экологические соображения в случае неотложных проблем национальной безопасности.

Согласно газете, в 2021 году Великобритания обеспечила 40% своих потребностей в газе за счет внутренних поставок.