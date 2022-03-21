БРЮССЕЛЬ, 21 мар — ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отвечая на вопрос журналистов, будут ли обсуждаться санкции против российского нефтяного сектора заявил, что главы МИД стран-членов ЕС будут обсудят такие меры. Великобритания планирует выдать новые лицензии на добычу нефти и газа

Ранее лава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил обсудить на заседании глав МИД ЕС в понедельник санкции против энергетического сектора России, включая нефтяную отрасль.

"ЕС не может демонстрировать усталость в отношении введения санкций против России и оказания помощи и поддержки Украины. Это был бы плохой сигнал… Мы можем обсудить санкции в отношении энергетического сектора России, в частности, нефтяной отрасли", — сказал он перед началом заседания глав МИД Евросоюза.

Заседание пройдет в понедельник в Брюсселе.

Ландсбергис также заявил, что страны, которые "помогают России обходить санкции ЕС", сами могут оказаться под санкциями.

"С политической точки зрения необходимо, что каждая страна знала, что помощь России обходить санкции может привести к введению таких санкций против нее", — сказал он.