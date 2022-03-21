МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ.

Вице-премьер РФ Алексанр Новак заявил, что влияние решения США и Великобритании отказаться от импорта российской нефти и нефтепродуктов незначительное.

По его словам, "это нас в меньшей степени коснулось, потому что мы туда очень мало поставляли". Он добавил, что в США шло 3% всего экспорта нефти и 7% — по нефтепродуктам.

США 8 марта объявили о введении запрета на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.

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