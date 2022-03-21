МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил проанализировать вопрос об отмене или приостановке налогового маневра в нефтяной отрасли, при этом, по его словам, желания возвращаться к старой схеме налогообложения ни у Минфина, ни у нефтяных компаний нет. Новак оценил влияние отказа США и Британии от импорта российской нефти

Он напомнил, что налоговый маневр был принят: в течение 6 лет по 5% снижать с 30% до нуля.

"Сейчас мы находимся в середине пути…. Если есть в этом необходимость, я уже дал поручение проанализировать текущую ситуацию, все плюсы и минусы, надо ли нам менять или остановиться на текущих уровнях экспортной пошлины (на нефть — ред.). К этому нужно подойти очень взвешенно, потому что могут быть и потери бюджета", — сказал он.

Вице-премьер заявил, что кабмин в связи с торговлей компаниями нефтью с дисконтом видит своей задачей приведение налогообложения в отрасли к фактическим ценам на рынке.

Он считает, что данная мера позволит предприятиям не работать в убыток.

Новак также рассказал, что в апреле может быть рассмотрен вопрос о корректировке параметров демпфирующего механизма, направленного на сглаживание роста цен на топливо на внутреннем рынке.

По его словам, демпфирующий механизм, который был принят и поддержан Госдумой, работает, но "требует небольшой корректировки" и соответствующий проект закона находится в Госдуме.

"Он планировался к рассмотрению в марте, но, насколько я понимаю, будет рассмотрен в апреле. Я просил бы его поддержать", — отметил вице-премьер.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.