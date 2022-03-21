МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак заявил журналистам, что Россия намерена диверсифицировать поставки своей нефти, если Запад от нее откажется.
По его словам, все сценарии, даже самые жесткие, просчитываются.
"Мы исходим из того, что мы не будем этого допускать, будем диверсифицировать поставки. Нефть она все-таки не труба, в основном. В основном это танкеры, которые можно поставить в другие регионы. Поэтому мы будем создавать логистические схемы и цепочки.
Он добавил, что "компании, в принципе, этим занимаются" и "если с дисконтом продается нефть, то ее с удовольствием купят".
"Меньше будем зарабатывать, но пристроить нефть сможем", — отметил Новак.