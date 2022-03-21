МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак заявил журналистам, что Россия намерена диверсифицировать поставки своей нефти, если Запад от нее откажется. Новак рассказал о проработке вопроса о запрете поставок урана в США

По его словам, все сценарии, даже самые жесткие, просчитываются.

"Мы исходим из того, что мы не будем этого допускать, будем диверсифицировать поставки. Нефть она все-таки не труба, в основном. В основном это танкеры, которые можно поставить в другие регионы. Поэтому мы будем создавать логистические схемы и цепочки.

Он добавил, что "компании, в принципе, этим занимаются" и "если с дисконтом продается нефть, то ее с удовольствием купят".

"Меньше будем зарабатывать, но пристроить нефть сможем", — отметил Новак.