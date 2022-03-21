МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что вопрос о запрете поставок урана из России в США в качестве ответной меры на эмбарго российских энергоресурсов будет прорабатываться. Новак рассказал о планах по диверсификации поставок нефти из России

Новак заявил, что "этот вопрос тоже есть в повестке, он изучается", отвечая на вопрос о том, как он относится к предложению о введении в рамках ответного пакета мер в отношении США запрета на экспорт урана из России.

В начале марта США ввели запрет на импорт российской нефти и других энергоносителей.