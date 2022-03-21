Новак рассказал о проработке вопроса о запрете поставок урана в США
Новак: кабмин изучает вопрос о запрете поставок урана из России в США как ответ на санкции
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что вопрос о запрете поставок урана из России в США в качестве ответной меры на эмбарго российских энергоресурсов будет прорабатываться.
Новак заявил, что "этот вопрос тоже есть в повестке, он изучается", отвечая на вопрос о том, как он относится к предложению о введении в рамках ответного пакета мер в отношении США запрета на экспорт урана из России.
В начале марта США ввели запрет на импорт российской нефти и других энергоносителей.