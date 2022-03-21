МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings значительно повысило прогноз по стоимости нефти марок Brent и WTI, а также по ценам на газ в Европе, на 2022 и 2023 годы, следует из доклада агентства. В Германии рассказали о росте цен на пшеницу из-за ситуации на Украине

"Fitch Ratings повысило ожидания по ценам на нефть и газ на 2022-2024 годы, что отражает значительное увеличение рисков сбоев в поставках российских углеводородов вследствие конфликта на Украине, а также из-за намерения европейских и некоторых не европейских стран снизить зависимость от российского топлива", — сообщает Fitch.

Таким образом, агентство ожидает, что стоимость Brent в 2022 году составит 100 долларов за баррель против старого прогноза в 70 долларов. В следующем году цена на эту марку ожидается на уровне 80 долларов против 60 долларов ранее. Стоимость WTI по итогам текущего года составит 95 долларов за баррель против 67 долларов ранее, по итогам 2023 года – 76 долларов против 57 долларов.

Такое резкое повышение прогноза по ценам на нефть вызвано ожиданиями Fitch возможности исчезновения с мирового рынка нефти в несколько миллионов баррелей в сутки в результате санкций и контрмер в случае, если ситуация вокруг Украины продолжит ухудшаться.

Агентство также отмечает, что спрос и потребление нефти практически вернулись к своим уровням до пандемии, в то время как ОПЕК+ в апреле продолжит придерживаться увеличения добычи на 400 тысяч баррелей в сутки.

Кроме того, цены на газ Европе, согласно ожиданиям Fitch, в 2022 году составят 20 долларов за 1 тысячу кубических футов, в то время как прошлый прогноз подразумевал лишь 8 долларов. В 2023 году стоимость тысячи кубических футов газа в Европе составит 10 долларов, а не 5, как ожидалось ранее.