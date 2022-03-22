МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Добыча нефти в России с апреля может упасть на 1,7 миллиона баррелей в сутки по сравнению с недавними показателями производства до 8,8 миллиона баррелей в сутки, из-за отказов и запретов на покупку российских баррелей, считают эксперты Argus Consulting. Эксперт объяснил, почему полный отказ от российской нефти и газа немыслим

"В условиях запрета на импорт российской нефти в США, Канаде, Австралии, декларации Великобритании о прекращении таких поставок до конца года, а также решения некоторых компаний отказаться от таких закупок, добыча нефти в России без учета газового конденсата с апреля может сократиться до 8,8 миллиона баррелей в сутки против 9,6 миллиона баррелей в сутки в среднем в прошлом году", — сообщает агентство Argus.

"Показатель производства может уменьшиться по сравнению с недавними объемами на 1,7 миллиона баррелей в сутки", — говорится в сообщении.

Эксперты агентства отмечают, что достижение баланса спроса и предложения на мировом рынке нефти становится еще более затруднительным в условиях санкций против России и высоких цен на нефть. Стоимость Североморского датированного (смесь Brent) по итогам прошлой недели снизилась на 5,47 доллара за баррель, до 113,48 доллара за баррель, а Нового Североморского датированного — на 5,58 доллара, до 111,63 доллара.

При этом в условиях замедления мировой экономики должен сократиться и рост спроса на нефть, считают они. Этот показатель снизится на 750 тысяч баррелей в сутки, до 2,84 миллиона баррелей в сутки, согласно модели Argus Consulting.

"Более низкий рост потребления позволит сбалансировать рынок в условиях потери части российской нефти. Этому также призвано поспособствовать высвобождение сырья из стратегических резервов, как и стремление властей США стимулировать внутреннюю добычу, призывы к странам-участницам соглашения ОПЕК+ повысить производство, а также возможное снятие санкций против Венесуэлы и Ирана", — заключают в агентстве.

Международное энергетическое агентство 16 марта сообщало, что Россия с апреля может остановить добычу около 3 миллионов баррелей в сутки из-за учащающихся отказов от нее со стороны покупателей на фоне западных санкций. Таким образом, добыча снизится до 8,6 миллиона в сутки, считают в МЭА. При этом вице-премьер РФ Александр Новак 21 марта говорил, что добыча нефти и газа в РФ идет в полном объеме, несмотря на санкции.