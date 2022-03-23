МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Предприятие "Хиагда" (входит в контур управления уранового холдинга АРМЗ госкорпорации "Росатом") досрочно начало добычу урана на новом Количканском месторождении в Бурятии, сообщила в среду пресс-служба АРМЗ. Атомная отрасль России отчиталась о работоспособности

"АО "Хиагда" с опережением плана начало добычу урана на Количканском месторождении в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии", — говорится в сообщении. "Хиагда" ведет добычу экологически щадящим способом скважинного подземного выщелачивания.

На четырех блоках Количканского месторождения пробурено 190 скважин, построена необходимая инфраструктура. "Работы проводились в сложнейших горно-геологических условиях вечной мерзлоты", — отмечается в пресс-релизе.

В настоящее время начато бурение еще на трех блоках Количканского месторождения. Там необходимо пробурить 264 скважины.

Всего Хиагдинское рудное поле объединяет восемь месторождений — Хиагдинское, Источное, Вершинное, Тетрахское, Дыбрынское, Намаруское, Кореткондинское и Количканское. В различной стадии сегодня работы на Хиагдинском, Источном, Вершинном и Количканском. Ведется подготовка к освоению Дыбрынского.