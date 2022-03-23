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2022
https://1prime.ru/energy/20220323/836468350.html
Новак предупредил о последствиях санкций против российской нефти
Энергетика
Новости
ru-RU
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РОСТ ЦЕН НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ В СЛУЧАЕ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИЙСКИХ НЕФТИ И ГАЗА МОЖЕТ БЫТЬ НЕПРЕДСКАЗУЕМЫМ, БЕЗ УГЛЕВОДОРОДОВ РФ СЛУЧИТСЯ КОЛЛАПС — НОВАК ЭМБАРГО НА НЕФТЬ И... ПРАЙМ, 23.03.2022
энергетика, новости
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РОСТ ЦЕН НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ В СЛУЧАЕ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИЙСКИХ НЕФТИ И ГАЗА МОЖЕТ БЫТЬ НЕПРЕДСКАЗУЕМЫМ, БЕЗ УГЛЕВОДОРОДОВ РФ СЛУЧИТСЯ КОЛЛАПС — НОВАК
ЭМБАРГО НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ ИЗ РФ СПОСОБСТВОВАЛО РОСТУ ЦЕН НА ТОПЛИВО В США НА 19%, ПРИ ЭТОМ РОССИЙСКИЕ ПОСТАВКИ ТУДА НЕВЕЛИКИ — НОВАК
США ПЫТАЮТСЯ ПЕРЕЛОЖИТЬ ВИНУ ЗА КРИЗИС С ЦЕНАМИ НА ТОПЛИВО В СТРАНЕ НА РОССИЮ, КОТОРАЯ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЭТОМУ НЕ ИМЕЕТ — НОВАК