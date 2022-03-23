РОСТ ЦЕН НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ В СЛУЧАЕ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИЙСКИХ НЕФТИ И ГАЗА МОЖЕТ БЫТЬ НЕПРЕДСКАЗУЕМЫМ, БЕЗ УГЛЕВОДОРОДОВ РФ СЛУЧИТСЯ КОЛЛАПС — НОВАК

ЭМБАРГО НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ ИЗ РФ СПОСОБСТВОВАЛО РОСТУ ЦЕН НА ТОПЛИВО В США НА 19%, ПРИ ЭТОМ РОССИЙСКИЕ ПОСТАВКИ ТУДА НЕВЕЛИКИ — НОВАК

США ПЫТАЮТСЯ ПЕРЕЛОЖИТЬ ВИНУ ЗА КРИЗИС С ЦЕНАМИ НА ТОПЛИВО В СТРАНЕ НА РОССИЮ, КОТОРАЯ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЭТОМУ НЕ ИМЕЕТ — НОВАК