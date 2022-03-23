Новак считает, что рост цен на дизель в Европе не ограничится 40%
Новак: рост цен на дизель в Европе не ограничится 40%, формируется дефицит нефтепродуктов
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Рост цен на дизельное топливо в Европе не ограничится 40%, это обусловлено формированием в ней дефицита нефтепродуктов, полагает вице-премьер РФ Александр Новак.
"На европейском рынке ситуация довольно сложная, потому что там очень низкие запасы дизеля, и те решения, которые Евросоюз принял относительно наших двух государственных компаний по эмбарго по поставкам нефтепродуктов, на мой взгляд, только сильнее усугубит там ситуацию. И если сегодня в Германии уже с начала года выросли цены на 40% — составляют за литр дизеля 2,2-2,4 евро — то это не предел, на мой взгляд, потому что там формируется реальный дефицит нефтепродуктов", — сказал Новак журналистам.
https://1prime.ru/energy/20220323/836470053.html
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