МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Рост цен на дизельное топливо в Европе не ограничится 40%, это обусловлено формированием в ней дефицита нефтепродуктов, полагает вице-премьер РФ Александр Новак. Новак не исключил прекращения поставок по трубопроводу КТК

"На европейском рынке ситуация довольно сложная, потому что там очень низкие запасы дизеля, и те решения, которые Евросоюз принял относительно наших двух государственных компаний по эмбарго по поставкам нефтепродуктов, на мой взгляд, только сильнее усугубит там ситуацию. И если сегодня в Германии уже с начала года выросли цены на 40% — составляют за литр дизеля 2,2-2,4 евро — то это не предел, на мой взгляд, потому что там формируется реальный дефицит нефтепродуктов", — сказал Новак журналистам.