МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Прием нефти по трубопроводной системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может сократиться в четыре-пять раз либо полностью прекратиться, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак считает, что рост цен на дизель в Европе не ограничится 40%

Глава КТК Николай Горбань ранее в среду заявил, что танкерные отгрузки нефти на терминале КТК полностью остановлены в связи с ремонтом двух из трех выносных причалов, прокачка по трубопроводу пока продолжается, но на сниженных режимах. При этом резервуарный парк консорциума почти заполнен: места хватит до вечера четверга.

"Поставки по этому трубопроводу будут либо уменьшены в четыре-пять раз, либо полностью прекращены. Сейчас идет оценка специалистами всего технического состояния, идут работы, водолазные обследования, ситуация еще будет выясняться", — сказал Новак журналистам.