МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером ускорили темпы снижения более чем до 3,5%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.47 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,32% — до 117,56 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 3,3%, до 111,14 доллара. Минутами ранее удешевление нефти превышало 3,5%.