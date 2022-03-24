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Цены на нефть ускорили темпы снижения
Энергетика
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Мировые цены на нефть в четверг вечером ускорили темпы снижения более чем до 3,5%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.47 мск цена майских фьючерсов на нефть марки... ПРАЙМ, 24.03.2022
энергетика, новости, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером ускорили темпы снижения более чем до 3,5%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.47 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,32% — до 117,56 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 3,3%, до 111,14 доллара. Минутами ранее удешевление нефти превышало 3,5%.