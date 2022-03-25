БЕРЛИН, 25 мар — ПРАЙМ. Германия планирует сократить закупки российских энергоресурсов в течение 2022 года. Так, Берлин намерен вдвое импорт российской нефти к середине года, сообщает издание Spiegel со ссылкой на документы министерств экономики. Медведев назвал очевидным решение перевести расчеты за газ в рубли

Кроме того, ФРГ планирует к концу текущего года снизить зависимость от российского газа до 30%.

По данным издания, уже к концу марта доля российского газа в поставках сократится с 55% до 40%. Отмечается, что это стало возможным "из-за изменений в закупках газа", что также было связано с тем, что российские поставщики "приостановили предложение на краткосрочном спотовом рынке". К середине 2024 года этот показатель должен опуститься до 10%.

Поставки угля из России в ФРГ до осени будут замещены, добавляется в сообщении.