МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Страны Большой семерки обсуждали на этой неделе возможность новых высвобождений нефти из стратегических резервов, сообщил на брифинге в пятницу Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Да, (эти идеи) поднимались, особенно в ходе встречи G7. Это было основной темой обсуждения, вопрос в том, какие инструменты есть в нашем распоряжении для того, чтобы разобраться с мировыми ценами на нефть", — сказал Салливан в ходе брифинга в пятницу. Переговоры G7 прошли накануне в Брюсселе.

В начале марта президент США Джо Байден дал распоряжение высвободить порядка 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва в связи с ситуацией вокруг Украины. Всего, согласно планам США и союзников, для борьбы с ростом цен на энергоносители планируется освободить до 60 миллионов баррелей нефти.