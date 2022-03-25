МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Министерство энергетики Саудовской Аравии подтвердило, что станция распределения нефтепродуктов на севере Джидды была атакована ракетным снарядом в пятницу вечером, а электростанция "Аль-Мухтара" в районе Джизан была обстреляна из гранатомета, говорится в сообщении минэнерго в Twitter.

"Два объекта энергетики подверглись в пятницу нападениям, совершенным террористической группировкой".

"Эти преступные атаки обошлись без раненых и погибших. Международное сообщество должно осознать опасность продолжения поставок Ираном хуситам баллистических ракет и беспилотников, с помощью которых они наносят удары по объектам добычи нефти и газа, что может оказать влияние на производственные мощности королевства и его способность выполнять свои обязательства перед глобальными рынками", — отмечается в сообщении.

Ранее минэнерго королевства заявило, что оно не будет нести никакой ответственности за какой-либо дефицит поставок нефти на мировые рынки в свете непрекращающихся диверсионных атак на ее нефтяные объекты со стороны поддерживаемых Ираном формирований.

По его словам, эти террористические атаки нацелены не только на королевство, но и на дестабилизацию безопасности и стабильности энергопоставок в мире и тем самым негативно влияют на мировую экономику, особенно в тех сложных обстоятельствах, в которых сейчас находятся мир и энергорынки.