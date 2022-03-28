МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Германия может стать независимой от импорта угля и нефти из России уже в текущем году, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Шольц пообещал России "драматический" ответ

"Мы попытаемся уже в этом году уйти (от зависимости) от российского импорта угля и нефти, и мы подготовим технические условия для того, чтобы мы смогли как можно быстрее стать независимыми от импорта газа", — заявил он в интервью телеканалу ARD.

Ранее министр экономики Роберт Хабек заявлял, что зависимость от российского газа экономика ФРГ сможет обеспечить к лету 2024 года, зависимость от угля и нефти РФ будет существенно снижена уже к лету текущего года. "Мы посмотрим, правовые условия будут подготовлены", — заявил Шольц.

Он отметил, что страны ЕС сейчас зависят от российских поставок. "Правда в том, что мы инициируем существенный экономический кризис, если мы это сделаем (страны ЕС откажутся от энергоносителей РФ). Мы поэтому сделали все, чтобы освободиться от этой зависимости. Я считаю это правильным путем", — заявил он.