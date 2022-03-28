МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Германия будет вынуждена увеличить расходы на импорт энергоносителей после сокращения зависимости от поставок из России, заявил телеканалу ARD канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом сообщает РБК. Названы сроки отказа Германии от российских нефти и угля

Вместе с тем канцлер выступил против резкого эмбарго на поставки российских энергоресурсов и призвал к принятию взвешенного решения по остановке импорта из России, поскольку это решение существенно повлияет на немецкий рынок труда.

При этом он заверил, что Германия сделает все, чтобы отказ от российских энергоносителей прошел быстро.