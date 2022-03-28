МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. ПОЗИЦИЯ БЕРЛИНА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ОТКАЗЕ В НЫНЕШНИХ УСЛОВИЯХ ОТ ПОДДЕРЖКИ БОЙКОТА НА ПОСТАВКИ РОССИЙСКИХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ — КАБМИН ФРГ

ОТКАЗ ГЕРМАНИИ ОТ РОССИЙСКИХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ ИМЕЛ БЫ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ ПОТЕРЕЙ РАБОЧИХ МЕСТ — КАБМИН

Новость дополняется