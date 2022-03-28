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2022
https://1prime.ru/energy/20220328/836523959.html
Кабмин Германии обозначил позицию по бойкоту энергоносителей из России
Энергетика
Новости
ru-RU
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. ПОЗИЦИЯ БЕРЛИНА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ОТКАЗЕ В НЫНЕШНИХ УСЛОВИЯХ ОТ ПОДДЕРЖКИ БОЙКОТА НА ПОСТАВКИ РОССИЙСКИХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ — КАБМИН ФРГ ОТКАЗ ГЕРМАНИИ ОТ РОССИЙСКИХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ... ПРАЙМ, 28.03.2022
нефть, энергетика, новости, газ
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. ПОЗИЦИЯ БЕРЛИНА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ОТКАЗЕ В НЫНЕШНИХ УСЛОВИЯХ ОТ ПОДДЕРЖКИ БОЙКОТА НА ПОСТАВКИ РОССИЙСКИХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ — КАБМИН ФРГ
ОТКАЗ ГЕРМАНИИ ОТ РОССИЙСКИХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ ИМЕЛ БЫ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ ПОТЕРЕЙ РАБОЧИХ МЕСТ — КАБМИН
Новость дополняется