МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил журналистам в понедельник, что страны G7 отказываются от требования России платить за энергоресурсы в рублях. Путин поручил реализовать меры по переводу оплаты за газ в рубли

Он рассказал, что министры экономики стран G7 обсудили требование России оплачивать поставки газа в рублях. По его словам, все министры G7 были едины, что это является односторонним нарушением контрактов и подчеркнули, что заключенные контракты действуют, вовлеченные в них предприятия останутся верны договорам.

"Это значит, что оплата в рублях является неприемлемой, и затронутые предприятия призываются не следовать требованиям (президента РФ Владимира Путина). Попытка Путина расколоть нас очевидна, но мы видим на большой сплоченности и решимости — мы не позволим себя расколоть, и наш ответ четкий: контракты будут соблюдаться (поставки будут оплачиваться в согласованной договорами валюте)", — пояснил Хабек.

Министр также добавил, что страны G7 готовы к различным сценариям, в том числе к остановке поставок российского газа со стороны России.

Хабек отметил, что правительство Германии "не со вчерашнего дня, а с нового года работает над тем, чтобы иметь необходимые ответы на все сценарии".

Владимир Путин заявил 23 марта, что РФ переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла.