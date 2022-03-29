МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Бразильское правительство намерено сменить на посту главы государственной нефтегазовой Petrobras отставного генерала Жоакима Силву-э-Луну, который занимает этот пост около года. Бразилия заявила о готовности стать посредником между Россией и Украиной

В списке кандидатов на должности в совете директоров от министерства горнодобывающей промышленности и энергетики на пост президента предложен основатель Бразильского центра инфраструктуры Адриано Пирес.

"Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики сообщает, что оно консолидировало список кандидатов от контролирующего акционера для формирования совета директоров Petrobrasileiro SA – Petrobras, который вступит в силу после утверждения годовым общим собранием, которое состоится 13 апреля 2022 года. Кандидат на пост председателя совета директоров — Родольфо Ландим, на пост президента компании — Адриано Пирес", — говорится в сообщении на сайте правительства страны.

По информации местных СМИ, причиной смены руководства госкомпании стал рост цен на топливо. Неоднократные корректировки цен стали причиной резкой критики Petrobras со стороны президента Жаира Болсонару.

Уходящий Силва-э-Луна — второй президент Petrobras при правительстве Болсонару. В 2021 году его предшественник Роберту Кастеллу Бранку был отправлен в отставку по схожим причинам — из-за недовольства руководства страны ценовой политикой госкомпании.

Адриано Пирес имеет 30-летний опыт работы в энергетике, ранее он занимал должности советника гендиректора Национального нефтяного агентства и руководителя подразделения импорта и экспорта нефти и газа. В настоящее время он возглавляет Бразильский центр инфраструктуры CBIE — консалтинговую компанию, специализирующуюся на разведке, регулировании и стратегических вопросах энергетического сектора. По информации СМИ, неофициально Пирес консультировал министерство горнодобывающей промышленности и энергетики по вопросам цен на топливо, выступая за субсидирование цен со стороны государства.