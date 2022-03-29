НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мар — ПРАЙМ. Замглавы министерства нефти и газа Индии Рамешвар Тели сообщил в письменном ответе на вопрос верхней палаты парламента, что Индия не планирует платить в рупиях за сырую нефть, которую государственные нефтеперерабатывающие заводы покупают в России или любой другой стране. В Индии началась двухдневная общенациональная забастовка

В письме сказано, что "в настоящее время предприятия нефтяного государственного сектора не имеют никаких контрактов и не рассматривают никаких подобных предложений от России или любой другой страны".

Министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури, выступая на прошлой неделе в верхней палате парламента, заявил, что ведутся переговоры по различным вопросам покупки российской нефти. Как сообщала газета New Indian Express, так он ответил на просьбу прокомментировать информацию из СМИ, что Россия предложила продавать свою нефть и другое сырье по сниженным ценам с оплатой в рупиях и рублях.

Позднее газета Business Standard со ссылкой на источники сообщила, что Индия может импортировать до 15 миллионов баррелей сырой нефти из России.