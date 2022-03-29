МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. ОПЕРАТОР НЕФТЕПРОВОДА JANAF ЗАЯВИЛ О ПРИОСТАНОВКЕ ПРОКАЧКИ НЕФТИ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ИНДУСТРИИ СЕРБИИ (65,15% ГАЗПРОМНЕФТЬ) ИЗ-ЗА САНКЦИЙ

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