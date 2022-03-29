2022-03-29T16:48:51+03:00
2022-03-29T16:48:51+03:00
2022-03-29T16:48:51+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220329/836537707.html
Оператор нефтепровода JANAF приостановил прокачку нефти для Сербии
Энергетика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. ОПЕРАТОР НЕФТЕПРОВОДА JANAF ЗАЯВИЛ О ПРИОСТАНОВКЕ ПРОКАЧКИ НЕФТИ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ИНДУСТРИИ СЕРБИИ (65,15% ГАЗПРОМНЕФТЬ) ИЗ-ЗА САНКЦИЙ Новость дополняется ПРАЙМ, 29.03.2022
нефть, энергетика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. ОПЕРАТОР НЕФТЕПРОВОДА JANAF ЗАЯВИЛ О ПРИОСТАНОВКЕ ПРОКАЧКИ НЕФТИ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ИНДУСТРИИ СЕРБИИ (65,15% ГАЗПРОМНЕФТЬ) ИЗ-ЗА САНКЦИЙ
Новость дополняется