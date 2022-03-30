МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Дисконт на российскую нефть марки Urals к эталонному сорту Brent понадобился из-за того, что потребители опасаются возможных санкций — такое мнение в интервью радио Sputnik высказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. В ЕС признали, что поставки СПГ США не заменят полностью российский газ

По его словам, несмотря на скидку, российская нефть приносит примерно в два раза больше дохода, чем заложено в бюджет. Дисконт стимулирует спрос и уже заинтересовал ряд азиатских покупателей.

"Говорить о недостатке спроса на российскую нефть сейчас невозможно. Проблема есть только в тех рисках, о возможном появлении которых подозревают покупатели энергоносителей. То есть рисков пока нет, но их возможность учитывают. Трейдеры думают о том, что будет, если США введут блокаду морских поставок российской нефти. Они закладывают этот риск и спрашивают у российской стороны, чем она готова стимулировать покупку нефти. Поэтому продают со скидкой. Правда, все равно получается нефть приблизительно по 85 долларов за баррель, что примерно в два раза выше, чем заложено в бюджет", – отметил он.

Эксперт считает, что скидка на российскую нефть марки Urals – это временное явление, ее отменят, когда "пыль уляжется".

"Основная часть проблем с ценами на российскую нефть марки Urals сейчас порождается неопределенностью дальнейшего развития санкционного давления. Мы находимся в ситуации, когда многие старые взаимоотношения нарушены. Сейчас надо выстраивать новые. Когда пыль уляжется, то начнут выстраиваться новые взаимоотношения. Пока так", – заключил Фролов.