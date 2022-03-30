БЕРЛИН, 30 мар — ПРАЙМ. Министр экономики Германии Роберт Хабек, комментируя требование России об оплате поставок энергоносителей в рублях, заявил, что Германия не примелет "никаких нарушений частных договоров о поставках". Германия готовится к прекращению поставок газа из России

Он выразил радость, что немецкие предприятия сами разделяют эту точку зрения.

Хабек также заявил, что вопрос о том, на сколько хватит газа в стране, носит спекулятивный характер.

По его мнению, на сколько хватит газа зависит "от многих факторов, от потребления, от погоды".

"При активном отоплении хранилища опустеют быстрее. Сейчас погода более теплая, заполненность выросла, это в некой степени спекулятивный вопрос", — сказал он.

По словам министра, газовые хранилища заполнены на 25%, "за последние дни заполненность немного повысилась".