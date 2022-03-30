МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Польша полностью откажется от российского угля в апреле или мае, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Германия готовится к прекращению поставок газа из России

"Апрель, самое позднее май — будет полный отход от российского угля", — сказал Моравецкий.

При этом премьер надеется на то, что Польша сможет импортировать уголь из других стран не дороже, чем из России. "Уголь из Австралии, ЮАР или Колумбии не должен быть дороже. Мы сделаем все, чтобы это не ударило по кошелькам поляков, чтобы не платили больше, чем ранее", — сказал он.

Моравецкий также заявил, что Польша "будет делать все, чтобы до конца года отказаться от российской нефти".

При этом председатель правления польского топливного концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что его не смущает тот факт, что один из контрактов на поставку в Польшу нефти действует до 2024 года. "Мы готовы к любому сценарию. В соглашениях есть положения, которые дают нам определенные возможности", — сказал он.

По словам Моравецкого, Польша полностью откажется от импорта российских энергоносителей до конца текущего года. Он призвал все страны Евросоюза последовать примеру Польши.

"Газ — до конца этого года, нефть — до конца этого года… уголь, так быстро, как будет принят закон, возможно, уже в апреле", — сказал Моравецкий, отвечая на вопрос о сроках отказа от российских энергоносителей.

Помимо этого, премьер-министр призвал ЕС обложить налогом российские углеводороды, "чтобы справедливо шла торговля, справедливо выглядели экономические условия на общем европейском рынке".