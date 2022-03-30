МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 25 марта, снизились на 3,4 миллиона баррелей, или на 0,8%, — до 409,9 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Минторг США ухудшил оценку роста ВВП страны в четвертом квартале

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя лишь на 1 миллион баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 25 марта, выросла к уровню предыдущей недели на 100 тысяч баррелей в сутки — до 11,7 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,625 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные добычи управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в январе составила 11,58 миллиона баррелей в сутки, в феврале — 11,53 миллиона, а за весь прошлый год — в среднем 11,18 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 8 марта повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года до 12,03 миллиона баррелей, а на следующий год — до 12,99 миллиона баррелей в сутки.