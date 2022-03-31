ТОКИО, 31 мар — ПРАЙМ. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии в свете событий на Украине обнародовало список импортируемых из России товаров и материалов, замена которых является проблематичной в краткосрочной перспективе. Дипломаты США и ЕС обсудили новые шаги по изоляции экономики России

Согласно данным ведомства, таких позиций семь: нефть; сжиженный природный газ (СПГ); уголь и коксующийся уголь; газы, включая неон, используемые при производстве полупроводников; палладий; а также ферросплавы для производства стали и нержавеющей стали.

В релизе отмечается, что Япония зависит от российского импорта в сфере поставок СПГ на 8,8%, нефти – на 3,6%, коксующегося угля – на 8%, палладия — на 43%, феррохрома — на 50%, а ферросицилия — на 33%.

Вместе с этим в документе японского министерства отмечается, что "несмотря на серьезную зависимость мирового сообщества от России" по ряду импортируемых позиций "существует возможность использования альтернативных материалов и смены стран-поставщиков".

"В связи с этим было подтверждено, что абсолютные объемы импорта являются небольшими и воздействие на экономику Японии незначительно", — говорится в пресс-релизе.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.