МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Мэр Гамбурга Петер Ченчер, представитель СДПГ, высказался против эмбарго на российские энергоносители, поскольку, по его словам, это вызовет "трудности и страдания" в Германии. Об этом сообщает ZDF. В Германии призвали сохранять возможность отметы санкций против России

Ченчер процитировал слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что эмбарго на уголь, нефть и газ из России "наносит больше вреда Западу, чем России".

Возможная нехватка импорта энергоносителей из России вызвала беспокойство у мэра: город "сильно зависит" от российского газа и нефти в плане энергоснабжения.

Ченчер подчеркнул, что Гамбург является одним из крупнейших промышленных центров Европы, подчеркнув: "Если будет нехватка газа и угля, это, конечно, приведет к значительным производственным потерям".