МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. В Белгороде загорелась нефтебаза, экстренные службы выехали на место пожара, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"Произошёл пожар на нефтебазе в городе Белгороде. Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации", — написал он в своем Telegram-канале.

Он пообещал позже сообщить подробности о причинах и пострадавших.