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На нефтебазе в Белгороде произошел пожар
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В Белгороде загорелась нефтебаза, экстренные службы выехали на место пожара, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. "Произошёл пожар на нефтебазе в городе Белгороде. Все... ПРАЙМ, 01.04.2022
нефть, энергетика, новости, нефть, белгород
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. В Белгороде загорелась нефтебаза, экстренные службы выехали на место пожара, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Произошёл пожар на нефтебазе в городе Белгороде. Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации", — написал он в своем Telegram-канале.
Он пообещал позже сообщить подробности о причинах и пострадавших.