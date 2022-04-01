ПАРИЖ, 1 апр — ПРАЙМ. Европа находится на пути к энергетической независимости от России, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе пресс-конференции. Еврокомиссар описал схему отказа от российского газа

Он уточнил, что государства Европейского Союза в ходе саммита, который прошел несколько дней назад, договорились, что будут обеспечивать свою энергетическую автономию от все видов российского топлива. ЕС намерен принять план, "который поможет иметь дело с нефтью, газом, всеми источниками энергии", сообщил французский министр.

"Договоренность была достигнута, так что мы на пути к нашей энергетической независимости", — сказал он.

Владимир Путин заявил, что подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевые счета в российских банках до 1 апреля.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр позже сказал, что Париж не примет требование Москвы расплачиваться за газ в рублях, поскольку это не предусмотрено договорами.