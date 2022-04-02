МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Президент Федерации немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм в ходе дискуссии на телеканале ZDF предупредил, что эмбарго на энергоносители из России может привести к фатальным последствиям для экономики ФРГ. В ФРГ предрекли "страдания" из-за эмбарго на нефть и газ из России

"Мы говорим о крахе нашей промышленности, которая спасла нас от пандемии коронавируса", подчеркнул он.

Его оппонентка, активистка по климату Луиза Нойбауэр, напротив, призывает к эмбарго. По ее мнению, "эмбарго — это непросто, но необходимо". По ее словам, назрел "действительно радикальный энергетический переход", и его нужно провести быстро, а, следовательно, избавиться от зависимости от ископаемого топлива.