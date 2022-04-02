МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Президент Федерации немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм в ходе дискуссии на телеканале ZDF предупредил, что эмбарго на энергоносители из России может привести к фатальным последствиям для экономики ФРГ.
"Мы говорим о крахе нашей промышленности, которая спасла нас от пандемии коронавируса", подчеркнул он.
Его оппонентка, активистка по климату Луиза Нойбауэр, напротив, призывает к эмбарго. По ее мнению, "эмбарго — это непросто, но необходимо". По ее словам, назрел "действительно радикальный энергетический переход", и его нужно провести быстро, а, следовательно, избавиться от зависимости от ископаемого топлива.
https://1prime.ru/energy/20220402/836569849.html
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