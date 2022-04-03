МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Администрация Белого дома умышленно разжигает конфликт на Украине, чтобы отвлечь внимание американских граждан от реорганизации внутреннего энергетического рынка. Об этом заявил телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News.

"Вы бы не хотели признать, что ваше правительство намеренно усугубляет страдания миллионов украинских граждан, чтобы захватить энергетическую сеть США, но, похоже, именно это сейчас и происходит", — сказал он. Кремль рассказал о "безумных санкционных увлечениях" Запада

Карлсон считает, что команда президента Джо Байдена задумала переход Соединенных Штатов от потребления топливных ископаемых к производству энергии на основе возобновляемых источников.

Телеведущий заявил, что такие реформы поставят под удар американскую промышленность, приведут к обнищанию целых городов, а также сделают Соединенные Штаты зависимыми от поставок китайских солнечных батарей.

Журналист считает, что "помощь" украинской армии в поставках вооружения, антироссийские санкции и обвинения в адрес Кремля в росте цен на американский бензин — все это часть плана Байдена, цель которого смещение фокуса простых американцев с внутренней политики на внешнюю.

"Нам пора понять, действия Байдена не вредят Владимиру Путину. Байден делает хуже только гражданам США", — подвел итог он.