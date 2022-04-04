МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. В случае, если Россия сможет продолжить экспорт нефти и газа, то страна неожиданно получит за них в 2022 году рекордную прибыль в размере 321 миллиард долларов, пишет агентство Bloomberg. Российские металлурги решили перенаправить поставки на Азию

Согласно прогнозам агентства, несмотря на ситуацию вокруг Украины и санкции со стороны Запада, Россия может заработать свыше $320 млрд на экспорте нефти и газа в 2022 году.

Это примерно на 35% больше, чем годом ранее. Goldman и Институт международных финансов (IIF) ожидают рекордного положительного сальдо счета текущих операций в России 2022 году в размере 205 миллиардов долларов.

Экономика России испытывала трудности в течение первого месяца спецоперации на Украине, но она все еще может выйти с блестящими показателями торгового и платежного баланса, если только все из ее крупнейших торговых партнеров не перекроют краны для ее экспортных энергоресурсов.

В частности, Bloomberg Economics прогнозирует доход РФ от экспорта энергоносителей на уровне $320 млрд, несмотря на все трудности, выпавшие на долю потребителей внутри страны, и сложнейшее экономическое давление на все финансовые отрасли. Прогнозируемый доход будет больше, чем в прошлом 2021 году.

"Многие из традиционных покупателей страны также ищут другие варианты и предпочитают не подписывать новые контракты на поставки из России на фоне повсеместного осуждения российской спецоперации на Украине. Другие крупнейшие импортеры, такие как Индия, получают большие скидки", — переводит текст статьи ИноСМИ.