РИМ, 4 апр — ПРАЙМ. Министр экологического перехода Италии Роберто Чинголани допустил в эфире радиостанции Radio24 скорое прекращение импорта природного газа из России. Алжир предложил увеличить поставки газа Италии

Он пояснил, что если страна должна будет приостановить импорт из России, то ближайшие месяцы не будут критичными. По его словам, Италия имеет "не слишком большие, но достаточные резервы, чтобы пережить ближайшие месяцы, учитывая в том числе приближение хорошего сезона".

"Мы должны активно действовать, чтобы ускорить создание запасов газа, то есть заготовить резервы на зиму 2022-2023 годов", — добавил он.

Министр также сообщил, что Италия находится в постоянном контакте с другими европейским странами, прежде всего, с Францией и Германией.