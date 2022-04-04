МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала торговую политику для "Газпромнефть — Битумные материалы", согласно которой компания откажется от зарубежных индикаторов и курсов валют при формировании цен на битум, сообщила пресс-служба ведомства. В "Газпроме" рассказали о транзите газа через Украину в понедельник

ФАС в конце марта рекомендовала российским нефтехимическим предприятиям использовать при ценообразовании на их продукцию российские индикаторы вместо зарубежных. По мнению ведомства, это позволит не допустить необоснованного роста цен.

"Служба согласовала торговую политику ООО "Газпромнефть — Битумные материалы". Она стала первым документом, где компания принимает на себя обязательства соблюдать приоритетность поставок на внутренний рынок, отказывается при формировании цен от зарубежных индикаторов и курсов иностранных валют", — говорится в сообщении.

В частности, предприятие "Газпром нефти" при определении стоимости битума будет использовать российские биржевые и внебиржевые индикаторы. Также, сообщили в ФАС, компания обеспечит недискриминационные условия для участников рынка.

Также на рассмотрении в ведомстве находятся торговые политики компаний "РН-Битум" и "Газпром нефтехим Салават". Ожидается, что другие участники рынка тоже в ближайшее время направят в адрес службы проекты торговых политик.