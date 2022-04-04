МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс призвала ЕС ускорить введение новых санкций против России, а также включить в них энергетический сектор. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба эстонского МИД. JPMorgan может потерять около одного миллиарда долларов

В понедельник Лийметс встретилась со своим румынским коллегой Богданом Ауреску в Бухаресте.

"Мы должны продолжать оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила эту войну, и, с нашей точки зрения, мы должны ускорить принятие следующего пакета санкций на уровне ЕС. Мы также должны ввести санкции в отношении энергетического сектора, у нас не должно быть никаких ограничений, потому что эта жестокая война должна закончиться", — цитирует пресс-служба слова Лийметс.