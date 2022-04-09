МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подписал в пятницу одобренные ранее конгрессом законопроекты, предусматривающие приостановку нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, а также о запрете импорта российских энергоносителей в свете ситуации на Украине, сообщил Белый дом. ЕС опубликовал пятый пакет санкций против России

Речь идет о "Законе о прекращении импорта российской нефти", законодательно запрещающем поставки энергоносителей из России, а также о "Законе о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией", который нацелен на дальнейшее ужесточение рестрикций в коммерческой сфере.

Обе палаты конгресса в четверг проголосовали за данные инициативы. Первая из них по сути дублирует указ Байдена, который в начале марта запретил импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор.

Приостановка нормальных торговых отношений позволяет администрации Соединенных Штатов устанавливать более высокие пошлины, нежели для остальных стран-членов ВТО. Эта мера будет действовать до начала 2024 года.