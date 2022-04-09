МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Несмотря на санкции и транспортные проблемы, усложнившие продажу российской нефти за рубеж, спрос на отечественную марку Urals все еще велик, особенно в Европе, поскольку европейские НПЗ изначально были рассчитаны на российскую нефть, для них этот товар уникален, рассказал в эфире радио Sputnik главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. Что ждет рынок нефти на следующей неделе

"Российскую нефть крайне непросто заменить на европейском рынке. Дело не только в том, что невозможно найти адекватное количество нефти на замену российской. Наша нефть по своим физико-химическим параметрам идеально подходит для европейских НПЗ. Эти предприятия изначально были заточены именно на российские сорта нефти марки Urals", – рассказал он.

Другое важное преимущество российской нефти как экспортного товара связано с географическим положением страны, которое позволяет переориентировать поставки углеводородов с Запада на Восток, отметил эксперт.

По его словам, за прошедшие несколько недель, с начала нового витка санкций против России, российские компании частично успели перенастроить логистические цепочки поставок для перенаправления российской нефти покупателям в других регионах мира. "Это было сделано, чтобы поставлять нефть в те страны, которые готовы с удовольствием ее покупать. В самом начале это было сопряжено с рисками, но сейчас система поставок начинает отлаживаться", – подчеркнул Громов.