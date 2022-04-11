В Центробанке заявили о снижении платежей в нефтегазовой отрасли
Центробанк: в марте объем платежей в нефтегазовой отрасли сократился на 47,8%
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Входящие платежи в системе Банка России в отрасли добычи нефти и газа в марте снизились на 47,8% по сравнению со средним уровнем за четвертый квартал 2021 года, сообщает РБК.
Схожее падение входящих платежей в секторе добычи нефти и газа было зафиксировано весной 2020 года, когда началась пандемия COVID-19. Но в тот момент произошел обвал цен на энергоносители.
В целом же, как свидетельствуют данные мониторинга отраслевых финансовых потоков Банка России, среднедневной объем входящих платежей в отраслях российской экономики вырос в марте на 4,1% по сравнению с показателями четвертого квартала прошлого года.
Как отмечает регулятор, существенную роль в положительной динамике сыграло мартовское ускорение роста цен.
В Центробанке заявляют, что такая динамика в нефтегазовой отрасли может быть связана с задержками платежей по экспортным поставкам.
https://1prime.ru/energy/20220411/836631693.html
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