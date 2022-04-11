МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. "Зеленая повестка" мешала США бороться за европейский энергетический рынок, однако теперь для Вашингтона открылись новые возможности, заявил в зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале. Медведев заявил о стремлении России с помощью санкций решить ряд проблем

"Сейчас для Америки самое время… поднять бабла под предлогом совместной борьбы с "кровавым режимом" в России, поставляя Старому Свету свои самые грязные в мире нефть и газ", — сказал он.

По словам замглавы Совбеза, Америка давно борется за энергорынок Европы и готова "впиться в него зубами". При этом он считает удивительным, как быстро европейцы "плюнули на свои незыблемые ценности" и устремились к новой грязной энергетике.

"Пусть Европа, у которой совсем "отъехала крыша" на почве отказа от российских энергоносителей, забудет о своих "зелёных идеалах". Её ожидает то, чем она раньше так брезговала", — написал Медведев.

У США все хорошо, пока есть "европейские глупцы", готовые оплачивать экологические счета Вашингтона, добавил он.