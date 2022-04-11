МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Входящая в "Росатом" компания RAOS Project заявила, что намерена продолжать работу над проектом АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии, передает Рейтер.

По данным агентства, "Росатом" и RAOS Project продолжают выполнять свои обязательства по соответствующим соглашениям и контрактам.

При этом министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля ранее заявлял, что заявил, что выдача лицензии на строительство этой станции с участием российской компании является "совершенно невозможной".