Компания "Росатома" намерена продолжать строительство АЭС в Финляндии
Рейтер: компания "Росатома" RAOS Project намерена продолжать работу над проектом АЭС в Финляндии
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Входящая в "Росатом" компания RAOS Project заявила, что намерена продолжать работу над проектом АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии, передает Рейтер.
По данным агентства, "Росатом" и RAOS Project продолжают выполнять свои обязательства по соответствующим соглашениям и контрактам.
При этом министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля ранее заявлял, что заявил, что выдача лицензии на строительство этой станции с участием российской компании является "совершенно невозможной".
https://1prime.ru/energy/20220411/836636454.html
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